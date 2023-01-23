YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ HAZAR GÖLÜ'NÜ KAPLAYAN SİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ Güncel Haberler ELAZIĞ'da etkili olan sisle kaybolan Hazar Gölü, yamaç paraşütçüsü Kenan Şaksu tarafından havadan görüntülendi. ELAZIĞ'da etkili olan sisle kaybolan Hazar Gölü, yamaç paraşütçüsü Kenan Şaksu tarafından havadan görüntülendi. Sivrice ilçesinde etkili olan sis, Hazar Gölü'nün üzerini kapattı. 2 bin 347 metre rakımdaki Hazarbaba Dağı'nın eteğindeki göl, kendisini kapatan sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü sporcusu Kenan Şaksu, yamaç paraşütüyle havalanarak o anları kaydetti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Toros Dağları Hazar Gölü Sivrice Elazığ Güncel Haberler

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