Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf Kemal A'nın aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.

"Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların savunmalarına geçildi.

Önceki duruşmada savunmasını yapamayan tutuksuz 5 sanığa söz veren mahkeme başkanı, gözaltına alındığı sırada polise ifade vermeyen sanık G.K'ye nedenini sordu.

Polise ifade vermediği için pişman olduğunu ifade eden sanık G.K, Türkiye'de devre tatil kültürünün olmadığını, bu nedenle ailelere devre tatil demelerine rağmen devre mülk olarak adlandırdıklarını ileri sürdü.

Örgüt elebaşı ile yöneticilere tehdit mesajlarına "Pembe yalanlar" dedi

Şirkette satış müdürü olarak görev yaptığını belirten sanık M.A, aranarak otele davet edilen ve 3 gün 4 gece hediye tatil için gelen ailelere sistemi anlattıklarını söyledi.

Bir süre çalıştıktan sonra şirkette yükselemeyeceğini anladığı için ağabeyiyle hayvancılık yapmak için ayrıldığını belirten M.A, ayrıca şirketten ayrılan ve verileri alarak mağdurları dolandıran kişilerin de haberlerini gördüğünde karar verdiğini ileri sürdü.

Kumar borcu yüzünden borç aldığı tefecinin şirketi mahkemeye vermesi üzerine Orhan K. ile görüşerek ayrıldığını anlatan sanık, Orhan K. ve şirket yetkililerine usulsüzlükler yaptıklarına yönelik tehdit mesajlarına ilişkin "pembe yalanlar" benzetmesinde bulundu.

Orhan K'ye attığı tehdit mesajlarını alacaklarını tahsil edebilmek için gönderdiğini savunan sanık, "Kendimi de yakarım, sizi de yakarım." ifadesinin yer aldığı mesajı ise rezil etmek için yolladığını iddia etti.

Emniyetteki ifadesinde elebaşı Orhan K. başta olmak üzere diğer yöneticilerin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili ifadelerini okuyan mahkeme başkanı, sanığı yanına çağırarak bizzat okumasını istedi.

Yöneltilen sorulara emniyette sağlıklı yanıt veremediğini ileri süren sanık, iş arkadaşına yazdığı mesajda "Devre mülk" demesinin hatırlatılması üzerine de "Ben de şaşırmışım demek ki." dedi.

Kolluk ve savcılık ifadelerini yalanlayan sanık, herhangi bir suç işlemediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

"Hakkımı da helal etmiyorum ama hepsini affediyorum"

Sanıkların savunmalarının ardından 2018 yılında trafik kazası geçiren torunu için otele giden müşteki F.A, 2+1 devre mülk aldığını, daha sonra 4+1 olarak büyütmesi için baskıya maruz kaldığını anlattı.

Yaklaşık iki ay önce verdiği 25 bin liranın geri ödendiğini, bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten F.A, "Benim torunum trafik kazası geçirdi. Bütün vücudunda yara vardı. Buna doktor hani sıcak sulara gidebilirsin diye öyle dedim. Ben de gittim torunum için. Orada işte 2+1 yer alayım, onu getireyim oraya diye. Sonra tapuya gittim. Tapuda Çağla diye bir kız. Bunlar beni çok rahatsız etti. 2+1'e kadar gücüm yetti, onu aldım. İlla '4+1'e çık.' dediler. O zaman Çağla diye bir tapu müdürü vardı." şeklinde konuştu.

Yüksek kırmızı dönemi peşin satın almasına ve aidatlarını ödemesine rağmen bugüne kadar tatil yapamadığını, aradığında yer bulunmadığı, odasının hazır olmadığı gibi engellemelerle karşılaştığını anlatan F.A, şöyle konuştu:

"Ben burada tatil yapmak için geleceğim böyle ya, değil mi? Fakat bana hiç izin vermediler. Beni rezil ettiler. Yemin ederim, hasta oldum. 4 sene aidat ödemişim. Hiçbir şey görmedim. Gitmek istediğimde gidemiyorum. Oraya da gittim, telefonla da arıyorum. Diyor ki daha bitmedi. Gidip gelemedim. Ondan sonra dedim ki 'Alın, bana sattığınız gibi başkasına da satın.' Almadılar, kabul etmediler.

Bana '4+1'den 2+1'e in.' diyor. 'Bana 5 bin lira ver satacağım.' Satmak için işte para veriyorum. Allah ıslah etsin diyorum. Ne diyeyim? Kaç kere gittim. Arkadaşlarıma da rezil oldum. Hala daha dün bile bana şey yazmış. Aidat borcunuzdan dolayı sizi icraya verecek. Allah cezanı versin. Hakkımı da helal etmiyorum ama hepsini affediyorum. 'Allah'tan bulsunlar.' diyorum."

Sanık avukatlarının sorularını da cevaplayan F.A, "Elinizi vicdanınıza koyduğunuzda sizce bu şirketle çalışanların suç işlemek maksadıyla organize olarak bir suç örgütü olduğuna inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, "İnanıyorum vallahi. Nasıl inanmayayım yani? Sen şimdi orada bir personelsin. Sen beni niye zorluyorsun ki? Sen beni odaya niye kapatıyorsun affedersin mafya gibi yani?" yanıtını verdi.

Bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, diğer müştekiler ile tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Yalova merkezli 6 ildeki operasyonlar

Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ayrıca Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında da ek olarak "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü.