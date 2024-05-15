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Yalova'da zincirleme trafik kazası: 5 araçta hasar

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu. Yaralanan olmazken, trafik normale döndü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

Yalova-İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine seyir halindeki 5 aracın önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu.

3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.???????

Kaynak: AA / Güncel

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