Yalova'da zincirleme trafik kazası: 5 araçta hasar
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu. Yaralanan olmazken, trafik normale döndü.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Yalova-İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine seyir halindeki 5 aracın önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu.
3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.???????