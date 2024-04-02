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Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

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Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kazımiye köyünde sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin belirlenen 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda zanlılar K.B, E.B, S.U, U.Ç, E.Ç, H.Ç. ve E.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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