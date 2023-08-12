Yalova'da Tartışma Sonrası Otomobilin Üstüne Çıkan Şüpheli Gözaltına Alındı

YALOVA'da yaşadığı tartışmanın ardından bir otomobilin üstüne çıkarak çevredekilere biber gazı sıkan B.Ş., olay yerine gelen polis aracının üstüne atladı. Polis ekiplerinin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alınırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.Ş. ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş. bir otomobilin üstüne çıkarak vatandaşlara biber gazı sıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi indirmek isteyen bir vatandaş meyve kasasını fırlatınca B.Ş. yakında olan polis aracının üzerine atladı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.