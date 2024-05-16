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Yalova'da İtfaiye Güvercini Kurtardı

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Yalova'da bir binanın pencere sinekliği ile camı arasında sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi Bakkal Sokağı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinde sineklik ile cam arasında güvercin sıkıştı. Çevredekilerin fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kurtarma aracı merdivenini kullanarak pencereye sıkışan güvercini bulunduğu yerden aldı. Vatandaşlar, güvercini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Yalova'da bir binanın pencere sinekliği ile camı arasında sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Bakkal Sokağı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinde sineklik ile cam arasında güvercin sıkıştı.

Çevredekilerin fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kurtarma aracı merdivenini kullanarak pencereye sıkışan güvercini bulunduğu yerden aldı.

Vatandaşlar, güvercini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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