Yalova'da Aronya Hasat Şenliği Başladı

YALOVA'nın coğrafi işaretli tarım ürünlerinden biri olan ve yüksek antioksidan içeriği sayesinde 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya hasadı, düzenlenen ' Yalova Aronyası Hasat Şenliği' ile başladı.

İçindeki antioksidan miktarı nedeniyle 'süper meyve' olarak bilinen aronyanın Türkiye'de ilk üretimine başlandığı kent olan Yalova'da, hasat dönemi düzenlenen ' Yalova Aronyası Hasat Şenliği' ile başladı. Etkinliğe, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ve davetliler katıldı. Duaların okunmasının ardından Ortaburun köyünde üreticilik yapan Süphan Yarkın'ın bahçesinde kurdele kesilerek hasat yapıldı. Etkinliğe katılanlara aronya ile yapılmış içecek, tatlı, kurabiye gibi ürünler de ikram edildi.

'ARONYANIN MEYVE SUYU OLARAK SUNULMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Aronyanın meyve suyu olarak üretilmesiyle ilgili projenin olduğunu belirten Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, "Aronyanın en yakıştığı illerden birisi Yalova. Bunun ana vatanı biziz, bu iddiamızda devam ediyoruz. Aronyanın en kaliteli, en doğal, coğrafi işaretini almış olan il olarak biz bunu sahiplendik. 6 yıldır hasat şenliğini devam ettiriyoruz. Bu sene de ikinci festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu bir başarı hikayesi aslında. Bütün kurumlar bunu sahiplendiler. Bugün aronyanın Yalova ile özdeşleşmesi noktasında gereken her şey yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de ürünün pazarlanması, üreticinin tam da istediği fiyatı alabilmesi için gereken her şey yapılıyor. Özellikle bu ürünün şişelenmesi, meyve suyu olarak sunulmasıyla ilgili de araştırma enstitümüzün ciddi bir projesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bunu çok önemsedi. Otomasyonun sağlanması için de gerekli desteği sağladı. Yakın zaman içinde üreticilerimiz bütün ürünlerini paketleme, konsantre meyve suyu haline getirmeyle ilgili araştırma enstitümüzle beraber bu çalışmalara devam edecekler. Altın değerinde çok güzel bir ürünümüz var" dedi.

'250 TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, "Gelenekselleşmiş hale gelen aronyamızın bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Bu şehrin bir başarısı. Yalova yüzde 72 buçuğu arazilerimiz 5 dekarın altında. Yani çok küçük parsellerden oluşuyor. 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalarına başlanan ve 2017 yılında ilk defa çiftçilerimizce uygulanan bir bitkinin hasat günündeyiz. 510 dekarda 150 çiftçimizle birlikte üretim yaptığımız ve geçtiğimiz yıl 200 ton civarında bir verim elde ettiğimiz, bu yıl 250 ton civarında verim rekoltesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA