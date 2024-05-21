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Yalova'da Abartılı Egzoz Kullananlara Para Cezası

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Yalova'da yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne para cezası verildi. Sürücülere toplamda 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uygulandı ve araçları trafikten menedildi.

Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Mayıs'ta il genelinde yaptıkları denetimlerde abartılı egzozlarla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne işlem uyguladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) uyarınca sürücülere 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uygulanıp araçlar trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Yalova Emlak Güncel Haberler

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