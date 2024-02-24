Yalova'da 83 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Yalova'da yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset otopsi için hastaneye gönderilirken, evdeki geri dönüşüm malzemeleri belediye ekiplerince toplandı.
Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Rüstempa?a Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun komşuları, evden kötü kokular gelmesi nedeniyle durumu polise bildirdi.
Daireye giren ekipler, geri dönüşüm malzemeleriyle dolu olan evde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Evdeki geri dönüşüm malzemeleri ise Yalova Belediyesi ekiplerince toplandı.