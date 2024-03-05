Yalova-Bursa kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı
Yalova-Bursa kara yolunda meydana gelen tır kazası nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bir tırın yan yatması sonucunda mıcırlar yola saçıldı ve bir otobüs de tıra çarptı. Trafik bir süreliğine kapatıldıktan sonra yol tekrar açıldı.
Yalova- Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.
Yalova yönüne giden S.A. yönetimindeki 16 RCT 01 plakalı mıcır yüklü tır, Yalova-Bursa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı.
Bu sırada arkadan gelen L.M. idaresindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarparak durabildi.
Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.