Yaklaşık 150 kişilik Rek-Van spor topluluğu, Van'ı koşarak tanıtıyor

Van'da sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir araya gelen Rek- Van spor topluluğunun üyeleri, Van Gölü kıyısından dağlara, tarihi yapılardan doğal güzelliklere uzanan rotalarda kilometrelerce koşarak hem sporu yaygınlaştırıyor hem de kentin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Geçen yıl kurulan ve farklı meslek gruplarından yaklaşık 150 kişiyi bir araya getiren topluluk, Van Gölü kıyısında ve dağlık alanlarda yeni rotalarda koşu etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri düzenliyor.

Doktordan öğretmene, mühendisten hakime, hemşireden öğrenciye farklı mesleklerden kişilerin buluştuğu topluluk, yaptıkları spor aktivitelerini kentin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetme aracına dönüştürdü.

Haftanın iki günü bir araya gelen üyeler, kilometrelerce süren koşu ve yürüyüşlerin ardından hem birlikte spor yapmanın hem de Van'ın güzelliklerini yakından görmenin keyfini çıkarıyor.

Her geçen gün büyüyerek daha fazla kişiyi spora teşvik eden topluluk, rotalarındaki tarihi ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak da ilin tanıtımına katkı sağlıyor.

Topluluğun kurucularından yüzme antrenörü Fatma Nur Erdem, AA muhabirine, ailecek uzun yıllardır sporla ilgilendiklerini söyledi.

Kurdukları topluluk bünyesinde haftanın iki günü koşu yaptıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Eşim koşu yapmayı çok seviyordu. Birlikte koşular yapmaya başladık. Spor aktiviteleri yaptığımız bir arkadaş grubumuz da vardı. Daha sonra 'Neden koşu grubu kurmayalım?' dedik. Arkadaşlarımıza söyledik. Şu anda ekibimiz yaklaşık 150 kişiden oluşuyor. Grubumuzda memur, öğretmen, hakim, doktor, hemşire ve birçok farklı branştan arkadaşımız var. Başka şehirlerden gelen insanlarla bir araya gelip spor yaparak hem eğleniyoruz hem de Van'ı tanıtıyoruz. Kentin farklı noktalarında koşular düzenliyoruz. Bu sayede hem koşu yapıyoruz hem de kentin tarihi yerlerini keşfediyoruz. Doğanın ve gölün güzel manzarasının tadını çıkarıyoruz. Haftada iki gün koşularımız oluyor."

"Van'ın tarihi yerlerini koşarak gezdim"

Etkinliklere oğluyla katılan gıda mühendisi Seher Özince de spor sayesinde farklı insanlarla bir araya geldiklerini ve kenti keşfetme fırsatı bulduklarını söyledi.

Özince, "Grup sayesinde çok güzel insanlarla koşma fırsatı elde ettik. Grupta herkes eşiyle, çocuğuyla ve akrabasıyla geliyor. Burada birlikte voleybol, su sporları ve bütün spor etkinliklerini yapıyoruz. Sporların çoğunu bilmesek bile öğrenmeye çalışıyoruz. Şehirlerarası koşu yarışmalarına da katıldık. Mardin'de 80 kişiydik ve Van'ı temsil ettik. Tüm yarışmalarda bulunmaya çalışıyoruz. Oğlumla birlikte etkinliklere katılıyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Şırnak'tan Van'a üniversite eğitimi için gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeki Ümit Biter ise koşu grubuna katıldıktan sonra sporun hayatında daha düzenli hale geldiğini ifade etti.

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin koşular sayesinde kendisi için daha keşfedilebilir hale geldiğini dile getiren Biter, "Van'ın çok güzel tarihi yerleri var. Van'ın tarihi yerlerini koşarak gezdim. Daha önce Çarpanak Adası'na hiç gitmemiştim. Koşu etkinliği sayesinde oraları keşfetme şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA