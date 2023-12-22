Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi Erasmus+ Projesinde 3. Kez Yer Aldı

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği'nin hibe desteği sağladığı Erasmus+ projesinde 3. kez yer aldı.

Okul, "Bir Dijital Dönüşüm Senaryosu ve Web2.0" projesi kapsamında 22 bin 556 avro destek almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı bağımsız dış uzmanları tarafından içerik değerlendirmesine tabi tutulan ve yeterli puan alan projede Sezen Sancak, Savaş Şenyer, Mine Küleç Kurnaz ve okul müdürü Tahsin Ceylan yer alıyor.

Projenin açılış toplantısına Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Yakakent İlçe Emniyet Müdürü Murat Tan, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Alper Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile davetliler katıldı.