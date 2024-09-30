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Yahyalı Elması, 25 Ülkede Damakları Tatlandırıyor

Yahyalı Elması, 25 Ülkede Damakları Tatlandırıyor
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hasadı devam eden elma, Kanada, Hindistan, Suudi Arabistan ve Rusya dahil 25 ülkeye ihraç ediliyor. Belediye Başkanı Esat Öztürk, elmanın ilçe için önemli bir tarım ürünü olduğunu ve bu yıl 80-85 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hasadı devam eden elma, Kanada, Hindistan, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 25 ülkede damakları tatlandırıyor.

Kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Yahyalı elması, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Yıllardır ilçe halkının en önemli geçim kaynağı olan elma yetiştiriciliği, ilçedeki arazilerin yüzde 70'inde yapılıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, elmanın Yahyalı için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye ve dünyada Yahyalı'nın adının elmayla ünlendiğini belirten Öztürk, ülkede elma üretiminde 5. sırada yer aldıklarını ve birçok üreticinin elmasını dalında sattığını dile getirdi.

"Bu yıl 80-85 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yahyalı'da üretilen elmanın yüzde 90'ının ihraç edildiğini vurgulayan Öztürk, bunun gurur verici olduğunu aktardı.

İlçede 8 elma deposunun bulunduğunu ve elmaların farklı ülkelere ihraç edildiğini anlatan Öztürk, "Elmada çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimde tabii yıllara göre sayı değişebiliyor. Bazen 120 bin ton, bazen 100 bin ton üretiliyor. Elmada bu yıl 80-85 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Elmanın, ilçe ve Türkiye için katma değerli bir ürün olduğuna dikkati çeken Öztürk, aroması, rengi, yapısı ve lezzetiyle Yahyalı elmasının tercih edildiğini belirtti.

Öztürk, Hindistan, Kanada, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Rusya'ya kadar ihraç edilen elmanın, ekonomiye katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Elma üreticisi Mustafa Sarıçiçek ise önceki yıllarda ilçe arazilerinde tahıl ürünleri üretildiğini, şu an ise arazilerin yüzde 70'inde elma üretiminin yapıldığını ifade etti.

Elmanın katma değeri yüksek bir ürün olduğunu aktaran Sarıçiçek, ürünlerin çoğunun yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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