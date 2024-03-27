Üye Girişi
Haberler

Yabancı uyruklu kişi Yalova'da uyuşturucuyla yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.T'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Taşköprü beldesinde bu kişinin çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çiftlikköy Yalova Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu? Mustafa Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Kovancılar Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım kaç yaşında, nereli? DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir? DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir? DEM Parti Kilis Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title