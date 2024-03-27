Yabancı uyruklu kişi Yalova'da uyuşturucuyla yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.T'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Taşköprü beldesinde bu kişinin çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.