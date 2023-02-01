Xi, Peşaver'deki Terör Saldırısı İçin Pakistan Cumhurbaşkanı'na Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi'ye gönderdiği mesajında ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde meydana gelen kanlı terör saldırısı için taziyelerini iletti.

Xi, mesajında Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde meydana gelen ve birçok kişinin ölümüne yol açan kanlı terör saldırısından haberdar olur olmaz Çin devleti ve halkı adına hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, yaralılar ve yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı dileklerini iletmek istediğini ifade etti.

Çin'in terörün her türüne karşı olduğunu ve olayı güçlü şekilde kınadığını vurgulayan Xi, Çin'in Pakistan'a ulusal terörle mücadele planını uygulama, sosyal istikrarı sağlama ve halkın güvenliğini koruma çabalarında güçlü destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in Pakistan'la terörle mücadele işbirliğini geliştirmeye ve hem bölgede hem de dünyada barış ve güvenliğinin idamesinde birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çarşamba günü Çin Başbakanı Li Keqiang da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e taziye mesajı gönderdi.