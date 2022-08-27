Xi Lizbon Maru Gemisinden Kurtulanların Ailelerinden Gelen Mektuba Yanıt Verdi

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde "Lizbon Maru" gemisinden kurtulanların ailelerinden gelen mektuba yanıt verdi. Xi mektupta, aileleri Çin-İngiltere dostluğuna aktif olarak bağlı kalmaya devam etmeye çağırdı ve daha fazla İngiliz dostun ikili ilişkilere katkıda bulunması arzusunu dile getirdi. "Lizbon Maru", Ekim 1942'de, Japon ordusu tarafından Hong Kong'dan Japonya'ya 1.800'den fazla İngiliz savaş esirini taşımak için el konulan bir kargo gemisiydi. Gemi, Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Zhoushan Adaları açıklarında ABD ordusu tarafından vurulmuştu. Gemide toplam 843 savaş esiri ölürken, 384'ü yerel balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. İngiliz subayları, askerleri ve İngiliz hükümeti, Çinlilere yardımları için derinden minnettar kaldı.