Çin Cumhurbaşkanı Xi, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Pakistan'ın, yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin- Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırması ve iki ülke arasındaki her koşulda geçerli işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile pazartesi günü başkent Beijing'de bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı iki tarafa her iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlama, bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesine katkıda bulunma ve komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına örnek teşkil etme çağrısında bulundu.

Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, komşuluk diplomasilerinde her zaman Çin-Pakistan ilişkilerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

Xi iki tarafa, ortak geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmeye yönelik eylem planını kararlılıkla ilerletme, simgesel öneme sahip büyük projeler ile halka geçim kaynağı sağlayan "küçük ama güzel" girişimlerin inşasını koordine etme ve tarım, sanayi, yapay zeka ve yetenek geliştirme gibi alanlarda çok yönlü işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

İki tarafın bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere daha yüksek düzeyde ve daha kapsamlı olarak güvenlik işbirliği yürütmesi gerektiğini söyleyen Xi, Ortadoğu'da barışın yeniden tesis edilmesinde arabuluculuk rolü üstlenme inisiyatifini almasından dolayı Pakistan'ı takdir ettiklerini ifade etti.

Xi, iki tarafın da yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesi, tek taraflılık ve Soğuk Savaş zihniyetine ortaklaşa karşı çıkması ve eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Şerif ise Xi'nin hem Pakistan halkının hem de dünyadaki tüm barışsever halkların büyük dostu olduğunu söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve temel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklediklerini belirten Şerif, Çin'in her zaman iyi bir dost ve ortağı olacaklarını söyledi.

Şerif, Çin'in yönetişim alanındaki deneyimlerinden ders çıkarmaya, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasını teşvik etmeye ve iki halka fayda sağlamak üzere ikili ilişkileri sürekli geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

ABD-İran müzakerelerinde oynadıkları arabuluculuk rolüne verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını dile getiren Şerif, Xi'nin Ortadoğu'daki duruma ilişkin dört önerisinin bölgedeki barış için yol gösterici bir çerçeve sağladığını ifade etti.

Şerif, Çin ile yakın koordinasyon içinde olma ve dünya barış ve istikrarının teşvikine ortak katkılarda bulunmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua