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Xi Jinping: Asya'dan başlayarak ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeliyiz

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, komşu ülkelerle birlikte çalışarak ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek istediklerini belirtti.

Xi, Çin'in kendi kalkınmasını komşularının kalkınmasıyla daha uyumlu hale getirmeye ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve herkes için daha iyi bir yaşam sağlamak üzere komşu ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının Asya'dan başlaması gerektiğini söyledi.

Xi, Vietnam ziyareti öncesinde Salı günü Vietnam'ın Nhan Dan gazetesinde yayımlanan ve kendi imzasını taşıyan "Stratejik önemi haiz ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etmek ve modernleşme hamlemizde birlikte yeni bir sayfa açmak" başlıklı makalede söz konusu ifadeleri kullandı.

Xi, "İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ve Çin'in komşu ülkelere yönelik dış politikasında dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerini ortaya koymamın üzerinden 10 yıl geçti. İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası Asya'dan başlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Asya bizim müşterek yuvamız. Komşu ülkeler başka yere taşınamaz. Komşuya yardım etmek kendine yardım etmektir ve iyi komşular birbirinin iyiliğini ister" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin'in kendi kalkınmasını komşularının kalkınmasıyla daha uyumlu hale getirmeye ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve herkes için daha iyi bir yaşam sağlamak üzere komşu ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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