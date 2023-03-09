Xi Entegre Ulusal Stratejiler ve Stratejik Yetenekler Geliştirmenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.

Çin lideri Xi Jinping, ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu kapsamında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetinin genel kurul toplantısına katılarak önemli bir konuşma yaptı, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu açıklamayı Çarşamba günü, Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu kapsamında düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetinin genel kurul toplantısında yaptı.

Xi Jinping, Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu kapsamında başkent Beijing'de düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetinin genel kurul toplantısı öncesinde heyet üyeleriyle birlikte fotoğraf çektiriyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)