Xi Entegre Ulusal Stratejiler ve Stratejik Yetenekler Geliştirmenin Önemini Vurguladı
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BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.
BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri geliştirmek üzere yeni bir zemin oluşturmanın önemini vurguladı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu açıklamayı Çarşamba günü, Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu kapsamında düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetinin genel kurul toplantısında yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel