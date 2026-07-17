Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Shanghai'da Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Shanghai'da Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın kalkınma yolunu desteklediklerini ve yeni yönetime görevinde yardımcı olacaklarını belirtti. İki ülke arasında demiryolu, yapay zeka ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğinin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Tayland'ın ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediğini, ayrıca yeni Tayland yönetimine görevini etkin şekilde yürütmesi konusunda da destek verdiğini söyledi.

Xi cuma günü, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere Shanghai'da bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Xi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Çin-Tayland ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, Çin'in Tayland için her zaman güvenilir ve itimat edilen bir stratejik işbirliği ortağı olduğunu söyledi.

Xi, iki ülkenin kendi modernleşme süreçlerini desteklemek ve bölgede barış, istikrar, kalkınma ile refaha katkıda bulunmak amacıyla ortak geleceğe sahip daha istikrarlı, müreffeh ve sürdürülebilir bir Çin-Tayland topluluğunun inşasını hızlandırması gerektiğini dile getirdi

Xi ayrıca, iki tarafa Çin-Tayland demiryolu projesi ile Çin, Laos ve Tayland arasındaki demiryolu bağlantılarının geliştirilmesini hızlandırma, yapay zeka, havacılık ve temiz enerji gibi yeni gelişen alanlarda işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı