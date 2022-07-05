Windows 11'i kıskandıran Windows 7 2022 Edition ile tanışın

Yaklaşık dokuz ay önce kullanıcılara açılan Windows 11, Microsoft'un beklediği pazar payına ulaşmış değil. Son aylarda kullanıcı sayısını artırmış olsa da, açık ara farkla Windows 10'un gerisinde. Popülerlik konusunda üçüncü sırada Windows 7'nin olduğunu göz önünde bulundurarak, Windows 7 2022 Edition'ın ne kadar çok istendiğini tahmin edebiliyoruz.

'Keşke gerçek olsa' dedirten Windows 7 2022 Edition konsepti

Windows 7, 12 yıl önce çıkış yapmış olmasına rağmen, binlerce kullanıcı tarafından en iyi işletim sistemi olarak kabul ediliyor. Bu konuda Microsoft sessiz kalsa da, grafik tasarımcılar konsept yapmaktan geri durmuyor.

Daha önce Windows XP 2022 Edition'ı da tasarlayan konsept sahibi Addy Visuals, şimdi de Windows 7'yi elden geçirdi. 12 yaşındaki işletim sisteminin günümüzde nasıl görüneceğini tahmin eden tasarımcı, "Sizin Bilgisayarınız, Basitleştirilmiş" sloganından yola çıktı.

Microsoft bile beklemiyordu! Windows 11 hızla büyüyor

"Basitleştirilmiş" bir tasarıma sahip olan Windows 7 2022 Edition; birden fazla masaüstü, sekmeli Dosya Gezgini ve dinamik duvar kağıtları gibi yenilikçi özelliklere sahip. Ayrıca Windows 7'nin Başlat menüsü de döşemelerin ortadan kaldırılmasıyla daha şık görünüyor.

Bu Windows 7'nin sadece bir konsept çalışması olduğunu ve resmi bir tasarım olmadığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca Microsoft'un 2020'den bu yana Windows 7'den desteğini çektiğini hatırlatalım.

Nisan ayının verileri Windows 11'in yüzde 19,4'lük bir pazar payına sahip olduğunu göstermişti. Yani Mayıs ayı itibarıyla yüzde 23,1'e genişleyen Windows 11 kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla kabaca 4 puan artmış gibi duruyor.

Araştırma firması StatCounter tarafından yapılan Windows kullanım raporu ise Windows 11'in tüm Windows sürümleri arasında üçüncü sırada olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayı itibarıyla yüzde 10 paya sahip olan Windows 11'in hemen önünde ise sırasıyla Windows 7 (yüzde 13) ve Windows 10 (yüzde 71) yer aldı.

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