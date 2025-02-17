Washington'da Elon Musk ve Trump Karşıtı Büyük Protesto

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk başta olmak üzere Başkan Donald Trump yönetimini protesto etti.

ABD Kongresi binasının karşısındaki Union Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu, Trump ve Musk karşıtı slogan attı.

Protestocular, ellerindeki pankartlarla Trump hükümetine tepki gösterdi.

Açılımı "50 Eyalette 50 Gösteri 1 Hareket" olan 50501 adlı oluşum tarafından organize edilen eylem, bugün kutlanan Başkanlar Günü tatiline atfen "Kral Günü Yok" başlığı altında düzenlendi.

Eylemde, milyarder iş insanı Musk'a yönelik "Musk'ı kimse seçmedi" ve "Musk'ı Mars'a gönderin" şeklinde pankartlar açıldı.

Protestocular, "Darbeyi durdurun" sloganları attı.

50501 tarafından dağıtılan yazılı bildiride, gösterilerin, "Trump yönetiminin ve onun plütokratik müttefiklerinin anti-demokratik ve yasadışı eylemlerine" bir yanıt olduğu belirtildi.

Bildiride, "Tarihin kritik bir anında, Amerikan halkının sesinin duyulmasını ve Beyaz Saray'ın nüfuz ve kontrol satın almaya çalışan bir teknoloji milyarderi tarafından değil, halkın gerçek iradesiyle yönetilmesini talep ederek kararlı bir şekilde duruyoruz." ifadesi yer alındı.

Eylemde, Trump yönetimi tarafından işine son verilmek istenen federal çalışanlara destek vermek, insan hakları, eşitlik ve adalet için mücadele etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İlki 5 Şubat'ta düzenlenen 50501 Hareketi protestolarının, Oklahoma City, Tampa, Philadelphia, Pittsburgh, Annapolis, Orlando, Cincinnatı ve daha birçok yerde devam edeceği bildirildi.