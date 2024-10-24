Von der Leyen: Kuzey Makedonya'nın AB Üyeliği İçin İleriye Dönük Adımlar Atılmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecine ilişkin, "Ortak geleceğimizin bir sonraki faslını birlikte yazmak istiyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Batı Balkan ülkeleri turunun ikinci durağında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Başbakan Hristijan Mickoski tarafından resmi törenle karşılandı.

Von der Leyen, Mickoski ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kuzey Makedonya hükümetinin AB'ye üyelik yoluna bağlılığından memnuniyet duyduklarını, önlerinde çok net bir hedef bulunduğunu, bunun da ilk fasıl kümesini en kısa zamanda açmak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Kuzey Makedonya'nın uygulamayı taahhüt ettiği anayasa değişikliklerinin söz konusu olduğunu belirten von der Leyen, ülkedeki tüm siyasi güçlerin bu kararlı adımı atmak için bir araya gelmesini ve engellerin aşılmasını umduğunu kaydetti.

Von der Leyen, Anayasa değişikliği için çalışılması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim için çok önemli. Başarılı olmak elbette Kuzey Makedonya'nın çıkarınadır ve bu nedenle ortak hedefimize ulaşabilmemiz için ileriye doğru atılacak her adımda yardımcı olacağımıza dair sizi temin ederim. Bize güvenebilirsiniz ve benim için önemli olan, geçmişe çok fazla bakmamak, geleceğe bakmaktır. Ortak geleceğimizin bir sonraki faslını birlikte yazmak istiyoruz."

Genişlemenin gelecek 5 yıl için AB Komisyonunun yüksek önceliği olmayı sürdüreceğini vurgulayan von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin reform gündemlerini sunduklarını, Kuzey Makedonya'nın sunduğu gündeme ise yüksek puan verdiğini aktardı.

Batı Balkanlar için ortak yatırım planı konusuna da değinen von der Leyen, "Plan, Kuzey Makedonya'da halihazırda 1,7 milyar avroluk yatırımı harekete geçirdi ve temiz enerjiye geçişe odaklanacak." dedi.

Sınırların korunması alanındaki işbirliğine dikkati çeken von der Leyen, FRONTEX ekiplerinin son 2 yılda Kuzey Makedonya'nın sınır noktalarındaki yardımlarına işaret etti.

Mickoski: "AB'nin ilerlememizi takdir etmesini bekliyoruz"

Başbakan Mickoski ise von der Leyen'e ziyareti ve yapıcı diyalogu nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmenin, Batı Balkanlar'ın öncelikli ve ana hedefi olan Avrupa entegrasyonunun geleceği için olağanüstü önem taşıdığını ifade eden Mickoski, "Hükümet olarak AB'ye tam üyelik yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hedef açık, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi aynı değerleri paylaşan Avrupa ailesinin bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya hükümetinin, von der Leyen'in "AB'nin mümkün olan en kısa sürede genişlemesine" yönelik kararlılığını son derece önemsediğini kaydeden Mickoski, ülkesinin, AB'nin istikrarlı, güvenilir ve kararlı bir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Mickoski, "AB'nin ilerlememizi takdir etmesini ve bu süreçte bizi desteklemeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska Davkova tarafından da kabul edildi.

Batı Balkanlar'daki 4 günlük turuna dün Arnavutluk'tan başlayan von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın ardından Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı ziyaret edecek.