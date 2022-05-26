Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti - Haberler

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Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

Xinhua - Güncel
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Viyana Uluslararası Havalimanı'na Kurulan Fotovoltaik Sistem Faaliyete Geçti

SCHWECHAT, 26 Mayıs 2022 (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneydoğusundaki Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'na kurulan fotovoltaik sistem bu ay faaliyete geçti.

SCHWECHAT, 26 Mayıs 2022 (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneydoğusundaki Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'na kurulan fotovoltaik sistem bu ay faaliyete geçti. Sistemin, havalimanının elektrik tüketiminin üçte birini karşılaması bekleniyor.

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta Avusturya'nın Schwechat kasabasında yer alan Viyana Uluslararası Havalimanı'ndaki fotovoltaik sistemler görülüyor. (Fotoğraf: Georges Schneider/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Avusturya, Viyana, Mayıs, Güncel, Haberler

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