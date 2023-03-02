"Videonun Kahramanmaraş depremi sırasında çekildiği iddiası yanlış"

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binaya ait olduğu öne sürülen video sosyal medyada paylaşıldı.

45 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme ait birçok görüntü sosyal medyada dolaşıma girdi.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremleri sırasında çekildiği iddia edilen videoda, iki binanın bir anda yıkıldığı görülüyor.

Söz konusu videodan alınan bir kareyi Google'da arattığımızda, görüntünün 28 Ağustos 2022 tarihinde Hindistan'ın Noida şehrinde kaydedildiği göze çarptı.

Konuyla ilgili yapılan birçok haberde yer alan bilgi ise şöyle; "Hindistan'ın Noida kentinde yasadışı olarak inşa edilen iki yüksek bina 3 bin 500 kilogramdan fazla patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve 32 katlı olan ikiz kuleler yasa dışı yollarla yapıldığı tespit edildikten sonra yıkıldı."

Öte yandan ağaçların yeşil olması ve görüntüdeki kişini kıyafetine bakılacak olursa, videonun çekildiği yerde mevsimin yaz olduğu açıkça anlaşılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler ise 6 Şubat'ta, yani kış ayında meydana geldi.