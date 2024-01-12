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Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Okul Sporları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Birinciliği ödül töreninde 400 öğrenciye başarı belgeleri, kupa ve hediyeleri verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Okul Sporları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Birinciliği ödül töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Vezirköprü Spor Salonu'nda düzenlenen programda voleybol, futsal, hentbol ve futbol branşlarında derece elde eden 20 okuldan 400 öğrenciye başarı belgeleri, kupa ve hediyeleri verildi

Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Belediye Başkan Vekili Naim Değerli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gül, okul müdürleri, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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