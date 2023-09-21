Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Vezirköprü'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu'nda devam etti.

Okul müdürü İhsan Akbulut'un açılış konuşmasının ardından öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, ilçede 144 okul ve eğitim kurumunda 1330 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Ana sınıfı dahil 18 bin 981 öğrencimizin istikbale doğru yolculuklarına rehberlik edilmektedir. Toplam 1040 derslikte ders başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokul kurumlarımızda 21, ortaöğretim kurumlarımızda 20, mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda ise 20'dir. Bu ideal sınıf mevcudu ortamıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu hedefi doğrultusunda hizmet vermekteyiz." dedi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar ile kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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