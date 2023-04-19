Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Latin Amerika turu kapsamında Venezuela'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Latin Amerika turu kapsamında Venezuela'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

İki ülke heyetlerinin hazır bulunduğu görüşme, Maduro'nun ev sahipliğinde Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te gerçekleşti.

Twitter hesabından Lavrov ile görüşmesinin görüntülerini paylaşan Maduro, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerimizi ve ülkelerimizin kalkınmasına yönelik çeşitli alanlarda ortak işbirliği haritasını güçlendiren keyifli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Maduro önceki gün "Maduro ile daha fazla" isimli programda yaptığı açıklamada da Rusya ile Venezuela arasındaki işbirliği konularını ele alacaklarını, Rusya'nın Latin Amerika ve Karayipler'deki varlığının bölgenin yararına olduğunu belirtmişti.

Lavrov, Venezuela ziyaretinin başında mevkidaşı Yvan Gil ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un 17-21 Nisan'da Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'ya resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında ilk ziyaretini dün Brezilya'ya gerçekleştirmişti.