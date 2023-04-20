Veli Ağbaba, Malatya'da Depremzedeler İçin Çadır Kurdu: "İnşallah 14 Mayıs'tan Sonra Malatya'mıza Konutlarını Yapıp Teslim Etmek de Nasip Olur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremzedeler için çadır kurdu. Ağbaba, “İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Malatya'mıza konutlarını yapıp teslim etmek de nasip olur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da depremzedeler için çadır kurdu. Ağbaba, "İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Malatya'mıza konutlarını yapıp teslim etmek de nasip olur" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da bulunan Özalper Mahallesi'ndeki Sena Park'ta vatandaşlarla birlikte depremzedeler için çadır kurarken çekilmiş görüntülerini bugün Twitter hesabında yayınladı.

Ağbaba, "Özalper Mahallesi Sena Park'ta vatandaşlarımızla birlikte çadır kurduk. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Malatya'mıza konutlarını yapıp teslim etmek de nasip olur. Sana söz, baharlar gelecek" mesajıyla yayınladığı videoda, "İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş. İşini hallettik bak, çadırı da kurduk" dedi.