Veli Ağbaba'dan Sendikalara Çağrı: 'İçinize Sinmeyen Hiç Bir Sözleşmeye İmza Atmayın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuda çalışan işçiler adına hükümetle sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, “Sendikalarımıza ve işçilerimize çağrımızdır: İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın. 14 Mayıs’tan hemen sonra tüm kayıplarınızı telafi edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuda çalışan işçiler adına hükümetle sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Sendikalarımıza ve işçilerimize çağrımızdır: İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın. 14 Mayıs'tan hemen sonra tüm kayıplarınızı telafi edeceğiz" dedi.

Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan işçiler adına hükümetle sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin sendikalara ve işçilere çağrıda bulundu. "Sendikalarımıza ve işçilerimize çağrımızdır: İçinize sinmeyen hiçbir sözleşmeye imza atmayın. 14 Mayıs'tan hemen sonra tüm kayıplarınızı telafi edeceğiz" diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kamu iş yerlerinde çalışan 700 bin işçi, aylardır sözleşme bekliyor. Sendikalar, tekliflerini yaklaşık üç ay önce sundular. Kamu işçileri, ilk 6 ay için yüzde 45 artı yüzde 15 refah payı istiyor. İktidar ise bu sefaletin ortasında, sıkılmadan yüzde 30 teklif ediyor. Türkiye'de yoksulluk sınırı 30 bin TL'yi geçti. Açlık sınırı 10 bin TL'yi buldu. Gerçek enflasyon yüzde 112. Resmi verilere göre Avrupa'nın en yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Türkiye'deki tüm işçi ve emekçileri yıllardır yoksullaştıran iktidar, 700 bin kamu işçisini aylardır bekletiyor, yoksullaştırıyor.

'Enflasyonun belini kırdık, kırdık' dediler, bir kilogram etin kilosu bir ayda 400 TL'ye yaklaştı. Bu şartlarda işçilere reva gördükleri zam oranı ise yüzde 30. İktidar, işçilerle adeta alay etmektedir.

" İÇİNİZE SİNMEYEN, HAKKINIZI GÖZETMEYEN, SOFRADAN EKSİLEN BİR DİLİM EKMEĞİ YERİNE GETİRMEYEN BU SÖZLEŞMENİN ALTINA İMZA ATMAYIN"

Burada hem sendikalarımıza hem işçilerimize sesleniyoruz. İçinize sinmeyen, hakkınızı gözetmeyen, sofradan eksilen bir dilim ekmeği yerine getirmeyen bu sözleşmenin altına imza atmayın. Bekleyin, 14 Mayıs'ta iktidara gelir gelmez oturacağız, ne kaybınız varsa tek tek hesaplayacağız. Hak ettiğiniz zammı sizlere vereceğiz. Cebinizden çalınan, eksilen her bir kuruş tekrar sizin cebinize geri dönecek. Sendikalarımız ve işçilerimiz müsterih olsunlar. 14 Mayıs'ta, Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nda ve Millet İttifakı'nın iktidarında kamu işçilerimiz hak ettiği sözleşmeye kavuşacak."