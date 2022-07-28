Veli Ağbaba'dan Ağrı Belediye Başkanı'nın Silah Taşıyan Kişilerle Birlikte Çekilmiş Görüntülerine Tepki: "Bakalım İçişleri Bakanı Ne Yapacak?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğüne ilişkin görüntülere tepki gösterdi. Ağbaba, "Bir belediye başkanının Ağrı ilinde sorunlu olduğu insanlara silah göstermesi, Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Bir çeteyle karşı karşıyayız. Devlet adeta bir çeteye, mafyaya teslim olmuş, Ağrı'daki uzantısı da o beyefendi. Elinde uzun namlulu silahla geziyor. Bakalım İçişleri Bakanı ne yapacak?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündemi değerlendirdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle birlikte, sokakta yürüdüğüne ilişkin görüntülere tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"Bir belediye başkanının Ağrı ilinde, sorunlu olduğu insanlara silah göstermesi, aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Bir çeteyle karşı karşıyayız. Devlet adeta bir çeteye, mafyaya teslim olmuş; Ağrı'daki uzantısı da o beyefendi. Elinde uzun namlulu silahla geziyor. İçişleri Bakanı bakalım ne yapacak? Suç işleri bakanı bakalım ne yapacak, bu meczup hakkında? Biliyorsunuz bir meczup, trol. Ağrı'da bir belediye başkanı rakiplerini ya da hasımlarını korkutmak için uzun namlulu silahlarla, şehirde gösteri yapıyor.

Sen mafya mısın, çete misin, sen nesin? Süleyman Soylu'yu görevini yapmaya davet ediyoruz. Ağrı Valisi'ni görevini yapmaya davet ediyoruz.

Devlet adeta bir mafyaya, çeteye teslim edilmiş durumda. Daha önce görmediğimiz olayları Türkiye'de yaşıyoruz. Devletin bu çetelerden, mafya bozuntularından, meczuplardan bir an önce kurtulması lazım. Bir belediye başkanı bunu yapıyorsa, İçişleri Bakanı görevini yapmıyorsa, eyvah eyvah Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır."

"TUZUN KOKTUĞU BİR NOKTADAYIZ"

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda askeri törenle karşılanmasını da değerlendiren Ağbaba, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde AK Parti İl Başkanı törenle karşılanıyor. Tuzun koktuğu noktadayız. Bir il başkanı askeri törenle karşılanıyor. Bundan birkaç yıl önce Genel Başkanımız, Bandırma Askeri Havalimanına indiğinde komutan 'hoş geldin' dediği için soruşturma açılmıştı. Bakalım Sayın Hulusi Akar, bu konuda ne adımlar atacak. Biz diyoruz; kışlaya, camiye, okula ve adliyeye siyaset girmesin diyoruz ama maalesef üçüne de siyaset girmiş durumda" dedi.

"MERKEZ BANKASI BİR ŞAKA, ESPRİ, İRONİ YAPMIŞ"

Ağbaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmesine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası 'ülkemiz en iyi durumdaki ekonomilerden biri' diye bir şaka, espri, ironi yapmış. Allah'tan kork sen Merkez Bankası'sın. Hemen her gün, internette bir tuşla ulaşabileceğin rakamlar var, Avrupa'nın ve dünyanın enflasyon rakamlarına bak. Sen, dünyada en yüksek enflasyona sahip yedi ülkeden birisin. Suriye'yle, Lübnan ile aynı ligdesin. Arjantin'in enflasyonu senden daha düşük, Venezuela ile aynı ligdesin ama utanmadan 'Türkiye enflasyonda en iyi ekonomilerden biri' diyor. Onu TÜİK Başkanı yapmak lazım. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonda makyajlı. TÜİK kendini aşıyor, Merkez Bankası Başkanı enflasyon rakamıyla sokaktaki insanların aklıyla alay etmiş. TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar gerçek enflasyon değil, gelsin Malatya sokaklarına baksınlar. Malatya'ya gelmiyorlarsa Ankara'nın sokaklarına çıksınlar. Hemen yanı başındaki pazara gidince gerçek enflasyonun yüzde 150 olduğunun görürler. Merkez Bankası Başkanına söyleyelim; bizim yıllık enflasyonumuz Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonuyla neredeyse başa baş. Allah, Merkez Bankası Başkanına akıl vermiş olmuş ama biraz vicdan verse iyi olurmuş."

"EYT'Yİ YA ÇÖZDÜRECEĞİZ YA DA ÇÖZECEĞİZ"

Her zaman sokağın nabzını tuttuklarını dile getiren Ağbaba, "Her gördüğümüz yerde bizden bir şey istiyorlar; 'Kemal Kılıçdaroğlu'na söyle bizim sorunumuzu da çözsün' diyorlar. Toplumun bütün kesimleri sorunların çözümü adına Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu tam çözümün merkezi olmuş durumda. Şunu herkes bilsin; EYT'lileri de mağdur etmeden o sorunu da çözeceğiz. EYT'yi gündeme getiren partiyiz. Hiç merak etmesinler EYT'yi ya çözdüreceğiz ya da çözeceğiz" dedi.