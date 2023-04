Veli Ağbaba: 'Bizim Masadaki Ortak Amaç, Bu Memlekette Çözülmemiş Sorunları Çözmek Olacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hep 'Altılı Masa' diyorlardı, şimdi onların masasını sayamıyoruz. Bize 'Yedi benzemez' diyorlardı. İçerinde, 'Kürt Hizbullah'ı' dediğimiz HÜDA PAR var, rahmetli Ecevit'in mirasını yok eden DSP var, BBP var, MHP var, Yeniden Refah var; hala masanın sayısını artırmakla uğraşıyorlar. Burada ortak bir amaç yok. Buradaki amaç, iktidarın nimetlerinden faydalanmak. Ama bizim masadaki ortak amaç, bu memlekette çözülmemiş sorunları çözmek olacak" dedi.

CHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Malatya'dan birinci sıra milletvekili adayı gösterdiği Veli Ağbaba, dün Malatya'ya geldi. Partililer tarafından Malatya Havalimanı'nda karşılanan Ağbaba, diğer milletvekili adaylarıyla birlikte, partisinin il başkanlığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'nin çadırında düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"İKİ GÜN BOYUNCA KENTE İÇME SUYU VE EKMEK VERİLEMEDİ"

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Malatya'dan ayrılmadan 28 gün boyunca cadde cadde, sokak sokak, enkaz enkaz gezdiklerini, gece geç saatlere kadar vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi. "Türkiye depreme hazırlıklı yakalanmadı, sürekli 'AFAD ve Kızılay' diyenler yerle bir oldu" diyen Ağbaba, "İki gün boyunca kente içme suyu ve ekmek verilemedi, temel ihtiyaçlar giderilemedi. İkinci ayı geçtik, hala çadır verilemiyor, sorunlar devam ediyor. Bunun temel sebepleri var. Birincisi, liyakatsiz bir yönetimle karşı karşıyayız. Krizi yönetemeyen bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Kızılay'ın konteyner merkezi Malatya'da bulunuyor, ben de orayı ziyarete gittim ve gördüm ki günde 20 konteyner üretebiliyorlar, bu da acı bir durum" diye konuştu.

Veli Ağbaba, depremzedeye çadır bile veremeyen bir anlayışla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Malatya'da deprem sürecinde doğru bir yönetim anlayışı sergilenemediğini savundu. Ağbaba, Malatyalılara, "Malatya'yı terk etmeyin, bırakmayın. Giden arkadaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz, lütfen topraklarınıza dönün" diye seslendi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ DÜZELTECEĞİZ"

İktidara gelmeli halinde Aile Destekleri Sigortası'nı yaşama geçireceklerini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan'ımızın en büyük projesi, 2011 yılından buyana. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kalktı dedi ki 'Aile Destekleri Sigortası'nı kuracağız, her eve bir gelir gelecek'. Biz, buradan söylüyoruz; her eve 8 bin 500 TL para girecek. Ailenin geliri 4 bin TL ise 4 bin 500 TL'yi devlet tamamlayacak. 3 bin TL ise 5 bin 500 TL'sini devlet verecek. Bunun sistemi hazır. Her evde en az bir sigortalı çalışan olacak. Bir kurum, işe birini alacağı zaman, torpile değil, evinde çalışan var mı, yok mu ona bakacak. Biz, yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu bitireceğiz. Bu, CHP'nin projesi. Bunu bir yerden çıkarmadık, Avrupa'da tüm ülkelerde uygulanıyor. İki saat önce Genel Başkan'ımız söylüyor, iki saat sonra tekrarlanıyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin hem ekonomisini düzelteceğiz hem de yıkılan Malatya'yı ayağa kaldıracağız.

"BİZ, 'MÜLAKAT' DEĞİL LİYAKAT' DİYORUZ"

Biz, 'mülakat' değil liyakat' diyoruz. Devlet memuru olacak birisi, KPSS'de ilk 10'a ya da ilk 20'ye giriyor, ama Ankara ya da partide dayısı olmadığı için işe giremiyor. 22 yıldır ülkeyi yönetenler, 'Mülakatı kaldıracağız' diyorlar. Bu bile itiraf. Mülakatı kim koydu? Sen koydun. Ecevit'in bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birisi, KPSS'yi getirmektir. KPSS, fakirin en büyük torpilidir. KPSS, dayısı olmayanın en büyük torpilidir. KPSS sınavı ile insanlar devlet dairelerine yerleşiyordu. Son dönemde 100 puan almış, birinci olmuş, onuncu olmuş, elenmiş. Şimdi 'KPSS puanına göre atama yapacağız' diyor. Günaydın. Dershaneye para vererek, mesleğe girmek için evini ve telefonunu satan ama atanmayan çocukların vebali, günahı bu iktidarın boynundadır. Hangi siyasi parti fakir fukara işe girerken ayrım yapıyorsa ona lanet olsun. Kim, 100 puan alan çocuğun önüne 50 puan alanı geçiriyorsa ona da lanet olsun. Türkiye'deki bu sistemsizliği ve liyakatsizliği bitireceğiz. Türkiye ve Malatya'nın yaşadığı en büyük sorunların temeli liyakatsizliktir. Sen Kızılay'ın ve AFAD'ın başına akrabanı, teyze oğlunu, bilmem hangi milletvekilinin yakınını getirirsen bu rezilliği yaşamaya devam edersin. Biz, Merkez Bankası'na birini atayacağımız zaman siyasi görüşüne bakmayacağız, en liyakatlisini atayacağız. Milli Eğitim Müdürü atayacağımız zaman şelalenin, meşalenin adamını aramayacağız, Malatya'ya kim iyi hizmet edecekse onu atayacağız.

"MEMLEKETİN ÇÖZÜLMEMİŞ SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Hep 'Altılı Masa' diyorlardı. Şimdi onların masasını sayamıyoruz. Bize 'Yedi benzemez' diyorlardı. İçerinde, 'Kürt Hizbullah'ı' dediğimiz HÜDA PAR var, rahmetli Ecevit'in mirasını yok eden DSP var, BBP var, MHP var, Yeniden Refah var; hala masanın sayısını artırmakla uğraşıyorlar. Burada ortak bir amaç yok. Buradaki amaç, iktidarın nimetlerinden faydalanmak. Ama bizim masadaki ortak amaç, bu memlekette çözülmemiş sorunları çözmek olacak."