Ekonomik Kriz ve Erken Seçim Talebi: Ankara'da Vatandaşların Çağrısı

Haber : Düzün Barış Deniz - Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Erken seçim, siyasetin yanı sıra ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çeken vatandaşların da gündeminde. Ankara Ulus'ta ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar erken seçim talebini dile getirdi. Bir vatandaş, "Emekliye 'emekli yılı' dedi, emekliyi öldürdü, yerin dibine batırdı. 20 sene Tayyip Erdoğan'a oy verdim ama kollarımı kesseler vermem artık. Bıktık artık, erken seçim istiyorum" dedi. Bir başka vatandaş, "Kesinlikle erken seçim olsun yeter artık. Ucuz bir şeyler bulurum diye hale geldim ama yok. Geçinemiyorum. Doğru düzgün beslenemiyoruz et, süt, tavuk yok" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı, Ankara Ulus Hali'ne giderek vatandaşlara yaşadıkları ekonomik problemleri sordu. AK Parti üyesi olduğunu ancak yaratılan ekonomik koşullardan dolayı istifa ettiğini belirten bir vatandaş, geçinemediğini belirterek şunları dile getirdi:

"Emekliyim geçinemiyorum. Ekmek alabilmek için buraya Ulus'taki Halk Ekmek'e geliyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu hükümet gitse daha iyi olur bizim için. Emekliye 'emekli yılı' dedi, emekliyi öldürdü, yerin dibine batırdı. 20 sene Tayyip Erdoğan'a oy verdim ama kollarımı kesseler vermem artık. Emeklilere söz verdiler seyyanen ödeme verilecek diye, memurlara verdi bize vermedi. Bu insanlık mı? Bizi mahvetti. Et yeme bizim için tamamen bitti. Arada bir gelip halden tavuk alıyorum. Et ve Süt Kurumu'na gidiyorum sabah 5-6 gibi kuyruğa giriyorum alabilmek için.

'Millet ekmek alamıyor, onlar sucuk mangal yapıyor'

Durum çok kötü. Bıktık artık, erken seçim istiyorum. Ben CHP'ye oy vermedim ama bundan sonra vereceğim. Çünkü bıktık bunlardan. Yalan bunlarda, hırsızlık bunlarda... AK Parti üyesiydim. Yaklaşık 6 ay önce istifa ettim. Emeklilere verdikleri sözü yerine getirmedikleri ve ekonomi yüzünden istifa ettim. CHP'yi sevmiyorum ama CHP'ye oy verecek duruma düştük. Başka yapacak bir şey yok. Bugün seçim olsa CHP'ye oy vereceğim. Kayseri'de sucuk mangal yaptılar. Millet ekmek alamıyor, onlar sucuk mangal yapıyor. Bari bunu milletin gözü önünde yapmayın. Bundan sonra AK Parti'ye oy yok."

"Erken seçim istiyoruz, inşallah en kısa sürede yapılır"

Ulus Hali'ne eşiyle beraber alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş da geçinemediğini belirterek erken seçim talebinde bulundu. Pazardan kendisi ve eşi için sadece bir balık alabildiğini aktaran vatandaş, "Çocuklarımız olmasa aç kalırız. Geçinemiyoruz. Allah'tan kendimize ait evimiz var. Ben ve eşime bir balık aldık. Tatili bırakın evden pazara zor geliyorum. Erken seçim istiyoruz. İnşallah en kısa sürede yapılır" dedi.

Eşi ise, EGO otobüs kartını göstererek emekliler yılı kapsamında sağlanan tatil imkanlarının kendileri için herhangi bir şey ifade etmediğini, tatilin sadece evden pazara gidebilmek olduğunu söyledi.

"Onlar sarayda güzel güzel geçiniyorlar, mangalda sucuk yapıyorlar. Biz sucuğun tadını unuttuk"

Bir an önce erken seçim yapılması gerektiğini vurgulayan bir başka vatandaş da "Kesinlikle erken seçim olsun yeter artık. Ucuz bir şeyler bulurum diye hale geldim ama yok. Geçinemiyorum. Doğru düzgün beslenemiyoruz et, süt, tavuk yok... Çocuklarımızın isteklerini karşılayamıyoruz. Onlar sarayda güzel güzel geçiniyorlar, mangalda sucuk yapıyorlar. Biz sucuğun tadını unuttuk. Yazıklar olsun erken seçim istiyorum" şeklinde konuştu.

"Mehmet Şimşek'e iki emekli maaşı verelim bakalım geçinebiliyor mu?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren bir vatandaş, "Şu anda Mehmet Şimşek'e iki emekli maaşı verelim bakalım geçinebiliyor mu? Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan var. 'Allah' diyorlar, Allah belanızı vermesin milletin haline bakın" tepkisinde bulundu.

"Bu hükümet gitsin artık kim gelirse gelsin"

Geçinemediğini ifade eden bir diğer vatandaş da, "Bir simide muhtaç olduk. Ben nasıl geçinebilirim? Emekli olduğumda asgari ücretin iki katı maaş alıyordum, şimdi pazara çıkamıyorum. Bir kuruş kar edebilmek için buraya ekmek almaya geliyorum. Bu hükümet gitsin artık kim gelirse gelsin. Bu kadar kötüsünü hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek sırasında bekleyen bir vatandaş ise "Geldik sırada bekliyoruz. Emekliye ve asgari ücrete zam verilmiyor. ekonomi kötü, kötü, kötü..." dedi.

"İnsanlar atık balıkları döktüğümüz yere gelerek ayıklayıp alıyorlar"

Vatandaşların alım gücünün çok fazla düştüğünü belirten Ulus Hali'nde balıkçılık yapan bir esnaf, insanların artık atık balık arar hale geldiğini ifade etti. Özellikle 25-30 yaş arasındaki gençlerin atık balık aradığını bildiren esnaf, "İnsanlar atık veya işe yaramayan balık soruyorlar. Günde en az 50 kişi soruyor. Akşamları atık balıkları döktüğümüz yere gelerek ayıklayıp alıyorlar. Hem yaşlılar hem de gençler soruyor. Özellikle 25-30 yaş arasındaki gençler geliyor" diye konuştu.

"Ben herhangi bir partiyi tutmuyorum ama değişiklik istiyorum"

Pazardan sadece iki poşetle çıkabildiğini ifade eden bir diğer vatandaş, ekonomik durumunu şu sözlerle özetledi:

"Pazarı baştan aşağı kadar gezdim ancak fiyatlar alınacak gibi değil. Sadece iki poşetle çıktım. Çocuklarım vitaminsiz kalmasın diye balık aldım. Erken seçim olması gerekiyor. İyice koltuk davasına döndü. İnsanların gözünü açması gerekiyor. Ben herhangi bir partiyi tutmuyorum ama değişiklik istiyorum. Benim istediğim tek şey, insanların sadece refah içerisinde yaşaması. Önceden 300 TL yemek ücreti alıyordum iş yerimden ve bu yetiyordu. Her şeyden dolu dolu alıyordum. Şimdi 7-8 bin TL yemek ücreti de alsak şirketten yetmiyor. Halk olarak değişim gerçekleştirmeliyiz."

Et fiyatlarının çok yüksek olduğunu kaydeden bir vatandaş, "Zorlanıyoruz. Et pahalı. En son 2-3 ay önce torunlarıma alabildim köfte yapabilsinler diye. Genelde tavuk ve balık alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seçim olursa geçim olur. Yoksa böyle sürünür gideriz"

Bütün pazarı dolaştıktan sonra hiçbir şey alamadığını vurgulayan bir başka vatandaş da arkadaşından borç istediğini belirterek, "Ekonomi mi var? Emekliyim. 12 bin 500 TL maaş alıyorum. Bütün pazara baktım hiçbir şey alamadım. Şimdi dolmuşa binip evime gideceğim. Borç istedim arkadaşımdan alamadım. Seçim olursa geçim olur. Yoksa böyle sürünür gideriz. 'Enflasyonu indirdik' diyorlar. Fiyatlarda inen bir şey yok" şeklinde konuştu.