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Vanlılar Mevlit Kandili'nde Camilere Akın Etti

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Van'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilere yoğun ilgi gösterildi. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda mevlit okundu ve dualar edildi.

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

VAN - Vanlılar, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Tüm İslam topluluklarında olduğu gibi Van'da da İl Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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