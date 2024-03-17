Van ve Hakkari'de Nevruz Kutlaması Yapıldı

Van ve Hakkari'de DEM Parti öncülüğünde nevruz kutlaması yapıldı.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi.

Hatimoğulları, ortak ve eşit yaşamı kurana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

Hakkari'de de Sümbül Mahallesi Tekser Otogar mevkisinde nevruz kutlaması yapıldı.

Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından alana alınan katılımcılar, ateş yaktı, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.