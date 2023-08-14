Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tuşba Belediyesi'nin Yatırımlarını İnceledi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet, Tuşba Belediyesi'nin tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarını inceledi. İncelemelerde Tuşba Millet Bahçesi, Bedesten Çarşısı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu da yer aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki heyet ile birlikte Tuşba Belediyesi'nin tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarını inceledi.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile beraberinde bulunan AK Parti Van milletvekilleri ile birlikte Tuşba Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında yer alan 717 bin 212 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip 'Tuşba Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Vali Balcı ve beraberindekiler, akabinde İstasyon Mahallesi'ne geçti. Burada Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Başarı Ödülü'ne layık görülen Tuşba Belediyesi'nin 14 işyeri ve sosyal donatılardan oluşan 'Bedesten Çarşısı' projesini incelediler. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bedesten Çarşısı'nı da gezen Vali Balcı ve beraberindekiler, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan proje hakkında bilgi aldı. Vali Balcı ve beraberinde bulunan milletvekilleri, daha sonra Tuşba Belediyesi'nin Van Erciş karayolu üzerinde bulunan kampüs alanına geçti. Tuşba Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile yapımını tamamladığı 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' ve 'Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda da incelemelerde bulunan heyet aynı alanda inşaatı devam eden Tuşba Kaymakamlığı hizmet binası inşaatında da incelemelerde bulundular.

Yaptıkları incelemelerin ardından Başkan Akman'ın makamına geçen Vali Balcı ve beraberindekiler, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldılar. - VAN