Van Valisi Ozan Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret etti
Van Valisi Ozan Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret ederek açılan sergileri gezdi. Vali Balcı, sergiler hakkında bilgi aldı ve sergi sahiplerine başarılar diledi.
Van Valisi Ozan Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret etti, açılan sergileri gezdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret etti.
Müzede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Van Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Urartu Motiflerinin Günümüze Yansıması" sergisini, eğitmen Özlem Kaptanoğlu'nun "Yaratıcı Drama Yöntemiyle Urartulardan Bugüne Van" adlı atölye çalışmasını, arkeolog ve fotoğraf sanatçısı Seyithan Adog'un "Yaşamdan İzler" adlı fotoğraf sergisini gezdi.
Bilgiye, bilime, kültür-sanat faaliyetlerine her zaman desteklerinin tam olduğunu belirten Balcı, sergi sahiplerine ve sanatçılara başarılar diledi.