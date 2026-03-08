Haberler

AK Parti Van Milletvekilleri Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Van Milletvekilleri Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, İran'a yönelik saldırılar sonrası durdurulan yolcu girişleri hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkmenoğlu ve Kayatürk, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından günübirlik yolcu girişlerinin durdurulduğu Kapıköy Gümrük Kapısı'na gitti.

Gümrük kapısındaki son duruma ilişkin Saray Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve Gümrük Müdürü Osman Demirkol'dan bilgi alan milletvekilleri, daha sonra alanda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milletvekilleri, gümrük kapısından yapılan giriş-çıkış işlemlerini de inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan