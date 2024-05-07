Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, tefecilik yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla, tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ilçede gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 63 fişek, 6 milyon 975 bin lira değerinde 5 çek, borçlunun imzası bulunan ve bilgileri doldurulamayan 128 senet, içinde alacak verecek notları bulunan 3 ajanda, tapu, 6 cep telefonu, 2 flaş bellek ele geçirildi.

Zanlılar hakkındaki adli işlemler sürüyor.