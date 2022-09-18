Van gündem haberleri... Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Gelen Van haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 16 senet, 15 dekont ve 4 not defteri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel