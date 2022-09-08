Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van gündem haberi: Van'da sokak köpeklerinin korkutan kavgası

Güncel Haberler

Van bölgesinden gelen habere göre Van'da sokak köpeklerinin korkutan kavgasıVAN Van'da başıboş sokak köpeklerin saldırdığı diğer köpeği vatandaşlar zor kurtardı.

Van'da sokak köpeklerinin korkutan kavgası

VAN Van'da başıboş sokak köpeklerin saldırdığı diğer köpeği vatandaşlar zor kurtardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde araçları ile seyir halinde giden vatandaşlar, sokak köpeklerinin kavga ettiğini gördü. 10 sokak köpeği, mesken tuttukları bölgeye giren başka bir sokak köpeğine saldırdı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden kavgaya vatandaşlar müdahale etti. Kavgayı ayırmayı başaran vatandaşlar, yaralı köpeğin kaçmasını da sağladı. Ağır yaralanan köpek gözden kaybolurken, vatandaşlar olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı. Kavgaya müdahale eden vatandaşlardan Rıdvan Gül, "Araçla seyir halindeyken bir anda köpeklerin kavga ettiğini gördüm. Arabayla yaklaşarak korna çaldım fakat ayrılmadılar. Arabada bulunan arkadaşlarımla beraber arabadan indik. Çevreden gelen vatandaşlarla birlikte kavgayı ayırdık. Köpeği kanlar içerisinde görünce içim parçalandı. Kavgayı ayırdıktan sonra köpek kaçtı göremedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavga Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title