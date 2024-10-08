Van Gölü'nde İnci Kefali Üreme Sezonu Rekor Kırdı

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, bu sene yağışların bol olması nedeniyle son yıllarda ilk kez başarılı bir üreme sezonu geçirdi, göl kıyıları yavru balıkla doldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bugün Van Gölü limanında hangi balıkçı limanına giderseniz gidin, adeta yavru ile dolup taştığını görüyorsunuz. İşte bu yavrular aslında bizim geleceğimiz. Buradaki balıkçıların ekmeğini oluşturuyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine yağışlar bol olur yine koruma çalışmaları etkin bir şekilde yürütülür" diye konuştu.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan fakat üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, bu dönemde neslini sürdürmek için gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkıp, tatlı sulara göç ediyor. İnci kefalinin üremesi ve yaşamını sürdürmesi için bölgedeki akarsular hayati öneme sahip. Fakat geçtiğimiz yıllarda yaşanan yağışların azlığı sebebiyle oluşan kuraklık, balığın üreme döneminde akarsuların kurumasına neden oldu ve binlerce yavru balık göle dönemeden öldü.

Van ve çevresinde son yıllarda kuraklığın çok fazla hissedildiği bölgelerde bu yıl, bahar aylarındaki yağışlar, son yılların rekorunu kırıp yüzleri güldürdü. Yağışların bol olmasıyla birlikte dolan akarsular inci kefalinin başarılı bir üreme sezonu geçirmesine neden oldu. Van Gölü kıyıları uzun zamandır görülmeyen yavru balık sürüleriyle doldu.

'ÇOK SEVİNÇLİ VE ÜMİTLİYİZ'

Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkala Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla (50), son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle akarsuların kuruduğunu söyledi. 3 yıldır bölgede böylesine yavru balık görmediklerini belirten Çıkla, "Şimdi Van Gölü kıyısındaki balıkçı barınakları da yavru balıklarla dolup taşmış durumda. Yağışların bol olması nedeniyle Van Gölü'ne dökülen akarsuların, derelerin debileri yüksek oldu. Dereler dolunca üreme güzel geçti ve gözle görülür bir şekilde yavru balıkların sayıları artmış durumda. Hem çok sevinçliyiz hem de çok ümitliyiz. Ben ve arkadaşlarım ilk yoğun yavru balıkları görünce çok heyecanlandık. Çünkü burası bizim ekmek kapımız. Bütün kıyılarda simsiyah yavru balık sürüleri vardı. İnşallah burada gördüğümüz yavru balıklar 3 sene sonra avlanacak. İnşallah önümüzdeki yılda yağışlar böyle geçerde üreme iyi olur" dedi.

'BOL YAĞIŞ, ETKİN KORUMA'

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle bölgedeki akarsuların debilerinin düştüğünü ve bu nedenle inci kefallerinin başarılı bir üreme sezonu geçirmediğini söyleyen YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, geçtiğimiz bahar aylarındaki bol yağış ile derelerin adeta coştuğunu belirtti. Dr. Akkuş, "İnci kefalleri son yıllarda gerçekleştiremedikleri adeta hasret kaldıkları dereler ile buluştu. ve çok başarılı bir üreme dönemi geçirdik. Akarsularda suyun bol olmasına ek olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından büyük bir öz veriyle yürütülen koruma çalışmalarıyla beraber 2024 yılında inci kefalleri çok başarılı bir üreme dönemi geçirdi. Son 3-4 yıldır Van Gölü'ne geldiğiniz zaman yavru balıkları görmeniz mümkün değildi. Fakat geçtiğimiz üreme döneminde akarsuların debilerinin fazla olması, koruma çalışmalarının etkin olması bir sürü yavrunun Van Gölü'yle buluşmasını sağladı" dedi.

'LİMANLAR YAVRU BALIKLARLA DOLDU'

Van Gölü'ndeki balıkçı barınaklarının şu anda yavru balıklarla dolduğunu belirten Dr. Akkuş, "Bugün Van Gölü limanında hangi balıkçı limanına giderseniz gidin, adeta yavru balıklar ile dolup taştığını görüyorsunuz. İşte bu yavrular aslında bizim geleceğimiz. Buradaki balıkçıların ekmeğini oluşturuyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine yağışlar bol olur yine koruma çalışmaları etkin bir şekilde yürütülür. ve Van Gölü'nün kenarına geldiğimiz zaman kıyıların yavru balıklarla dolduğunu görürsünüz. Sadece insanlarda değil balıklarda da yavrular geleceğimizi oluşturuyor" diye konuştu.