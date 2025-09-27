Van Gölü'nde AK Gençlik Festivali Düzenlendi

Van'da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından "AK Gençlik Van GölFest" etkinliği düzenlendi.

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Gebze Su Sporları Merkezi'nde iki gün sürecek festival, sporcuların su altında Türk ve Filistin bayraklarını açtığı gösteriyle başladı.

Festivalde plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapıldı, flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken, jet sky gösterileri düzenlendi.

Gençlerin ilgi gösterdiği etkinliklerde, akıl oyunları ve geleneksel okçuluk yarışları gerçekleştirildi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin gençliğin heyecanını, motivasyon gücünü ve üretim kapasitesini artırdığını söyledi.

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik teşkilatımızın düzenlediği bu festival gibi ülkede birçok etkinlik düzenleniyor. Türkiye'de gençlerin önem verdiği festivallerden biri TEKNOFEST'tir. Teknoloji ağırlıklı festivali milyonlarca insan izliyor. Yapay zekadan bilişim teknoloji alanına kadar her alanda bir başarı hikayesi var. Bunun yanında AK Gençlik teşkilatımızın da bir projesi olan "AK Gençlik Van GölFest" ilk kez yapıldı. Bu festival kapsamında hem teşkilatçılık yapılıyor hem kent tanıtılıyor hem de gençlerimiz eğlenerek vakit geçiriyor."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "Gençlerimize tüm imkanlar sunuluyor. Bir yandan eğlence bir yandan da dinlenme mekanları bulunan gençlerimiz çok şanslı. Sıkıntıların, yoksullukların ve eksikliklerin olduğu eski dönemleri geride bıraktık. Şimdi her şey gençlerimizin geleceği için yapılıyor." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de festivalde doğanın, sporun, kardeşliğin ve kültürün buluştuğunu dile getirerek, " Festival, çevre bilincinin, turizmin ve dayanışmanın da bir simgesi haline geldi. Flyboard, kano, kürek, yelken gösterileri ile halkımızı bir araya getirerek onları dolu dolu bir programla buluşturacağız. Ayrıca festivalimiz sayesinde Van Gölü'nün korunmasına dair farkındalığı artırmayı, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kullanmayı ve gençlerimize yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserlerin verileceği festival yarın da devam edecek.