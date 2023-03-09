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Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı

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Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı

Van'da 132 gönüllü öğretmen, konteyner ve çadır kentlerde görev almak üzere depremden etkilenen Hatay'a uğurlandı.

Van'da 132 gönüllü öğretmen, konteyner ve çadır kentlerde görev almak üzere depremden etkilenen Hatay'a uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da görevli 132 öğretmen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 15 gün boyunca konteyner ve çadır kentlerde gönüllü olarak görev alacak.

Öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, Müdür Yardımcısı Orhan Bedir ve Şube Müdürü Şakir Sığınç tarafından Hatay iline uğurlandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Hatay Van Güncel Haberler

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