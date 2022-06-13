Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı

VAN'da dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlakların oluştu . Mahallede yaşayanlar deprem anında korktuklarını belirterek, geceyi dışarda geçirdiklerini söylediler.

Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi, dün akşam saat 21.35'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle salllandı. Deprem, Van merkez ve çevre illerdenden de hissedildi. Deprem, paniğe neden olurken, evlerinden çıkanlar gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.Depremin merkez üssü Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremin verdiği hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deprem sırasında engelli çocuğu Abdulhalim Olgun'u (18), çevredekilerin yardımıyla evinin bahçesindeki konteynere götüren baba Seyithan Olgun, o anları DHA'ya anlattı.