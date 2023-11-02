Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 114 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 459 gram esrar, 47,95 gram skunk, 1 kilo 202 gram eroin, 52,69 gram bonzai, 7 kilo 844 gram sentetik uyuşturucu, 19 ecstasy, 25 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı.