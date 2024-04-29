Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphelenilen 7 PKK/KCK ve 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, 22-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.