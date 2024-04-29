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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphelenilen 7 PKK/KCK ve 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, 22-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Van Kck PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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