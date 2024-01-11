Van'da Regaip Kandili'nde Filistinliler için dualar edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından İbadullah Camii'nde düzenlenen programa birçok vatandaşın yanı sıra Bitlis AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve beraberindeki heyet de katıldı. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde Tatvanlılar, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve özellikle Filistinliler için yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla hayırseverlerin ve Tatvan belediyesinin getirdiği hayırların dağıtılması ile program sona erdi. - BİTLİS