Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da öğrencilerin '23 Nisan' gösterisi ilgi gördü

Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.

Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylediği etkinlikte halk oyunları gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

Etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Öğrenciler, ailelerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte gönüllerince eğlendi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Salih Yıldız, 23 Nisan, Edremit, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title