Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü
AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.
Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.
Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylediği etkinlikte halk oyunları gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.
Etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Öğrenciler, ailelerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte gönüllerince eğlendi.
AA / Emre Ilıkan - Güncel