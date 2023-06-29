Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma programı Valilik bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri, askeri yetkililer, emniyet müdürü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara ikramlarda bulunuldu.